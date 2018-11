Auf Spenden angewiesen

Das Frauenhaus wird durch Zuschüsse von Land, Kreis und Stadt finanziert. Diese Zuschüsse sind jedoch nicht kostendeckend, sodass zusätzlich jedes Jahr ein Betrag von rund 10.000 Euro durch Spenden und andere Eigenmittel aufgebracht werden muss. Spendengelder werden zum einen für stärkende Freizeitaktivitäten und pädagogische Angebote genutzt, zum anderen kann damit eine schnelle und unbürokratische Ersthilfe für Frauen und deren Kinder gewährleistet werden. Ein weiterer Anteil an Spenden fließt in die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens im Frauenhaus, in diesem Jahr müssen Matratzen, Kopfkissen und Bettdecken erneuert werden. Ein besonderer Wunsch, den die Mitarbeiterinnen hegen, ist es, ein schönes und großes Weihnachtsfest mit derzeitigen und ehemaligen Bewohnerinnen und ihren Kindern zu feiern.

Das Spendenkonto lautet: Kreissparkasse Birkenfeld, Kennwort: Lichter Frauenhaus, IBAN DE89 5625 0030 0000 0260 50, BIC: BILADE55XXX

