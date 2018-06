Auch mit Windenergie Wasserstoff erzeugen

Aus unserem Archiv

Und die Visionen des Westerwälders gehen noch weiter. Dabei spielen die Windenergieanlagen eine große Rolle. „Windenergieanlagen“, so der Unternehmer, „werden in der Regel an einem Standort betrieben und speisen die erzeugte Energie nach einem festgesetzten Tarif, der durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegt ist, in das öffentliche Stromnetz ein.