Auch in Ingelheim wird ab dem Wochenende geplanscht

Aus unserem Archiv

Zwei Freibäder eröffnen auf einen Streich: Auch in Ingelheim startet am Samstag, 12. Mai, die Saison im Freibad im Blumengarten und auch dort ist am Eröffnungstag der Eintritt kostenfrei. Die 14.500 Quadratmeter große Liegewiese ist hergerichtet und bietet viel Platz zum Ausruhen und Sonnen.