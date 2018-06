Auch Ausbesserungsarbeiten an der Steinerother Straße

Aus unserem Archiv

Im „Schatten“ der Brückensanierung will der LBM auch Teilbereiche der Steinerother Straße ausbessern. Die VG-Werke könnten im Zuge dessen zudem einige Leitungen erneuern. Damit nehme man zwar zusätzliche Beeinträchtigungen in Kauf, so Baudirektor Nink.