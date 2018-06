Auch andere Institute ziehen die Reißleine

Auch die Postbank hat am Bahnhofplatz die Reißleine gezogen:

„Aktuell können wir unseren Selbstbedienungsbereich unseren Kunden nur während der Öffnungszeiten der Filiale zugänglich machen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Vandalismus“, teilte Iris Laduch-Reichelt von der Pressestelle des Instituts auf Anfrage mit. Sie verweist auf Alternativen an den Geldautomaten der Cash-Group und an Shell-Tankstellen. Die Einschränkung könnte wegfallen, wenn sich die Sicherheitslage verbessert. Auch am Zentralplatz gelten neue Regeln. So ist der SB-Bereich der Commerzbank derzeit nur von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Wenn es wärmer wird, soll sich das wieder ändern.

ka