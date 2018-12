Anzeigetafeln bestellt

Zusätzlich zu den Verkehrsschildern will die Verbandsgemeinde an den Einfahrten zu den Tempo-30-Zonen Anzeigetafeln anbringen, die die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit und ein passendes Symbol wie ein Warndreieck oder einen Smiley zeigen. Die Bestellung für die Tafeln wurde gestern aufgegeben. Die Symbole erscheinen in Grün, wenn das Tempolimit deutlich eingehalten wird, in Gelb, wenn der Fahrer genau die zulässige Geschwindigkeit fährt, und in Rot, wenn das Limit überschritten wird.

Zugleich findet eine statistische Erfassung der Zahl vorbeifahrender Autos und deren Geschwindigkeit statt. Spezielle Auswertesoftware zeigt zum Beispiel auch, wie groß die passierenden Fahrzeuge sind.

