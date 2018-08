Andernacher sollen ihre Erfahrungen mit einbringen

Die Erlebnisse und Berichte der Andernacher zu vergangenen Hochwasserereignissen in der Kernstadt und den Stadtteilen sollen in das neue Hochwasserschutzkonzept mit einfließen. Deswegen lädt die Stadt zu einer Auftaktveranstaltung sowie drei Workshops ein und bittet um rege Teilnahme:

Den Beginn macht die Auftaktveranstaltung im historischen Rathaus am Donnerstag, 30. August, 19 Uhr, in der alle Andernacher umfassend über das Projekt und das weitere Vorgehen informiert werden. Über Hochwasserschutz in ...