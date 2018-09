An Sternwanderungen teilnehmen

Auch die Anreise zum Erlebnistag wird sportlich-waldig: Ausgehend von vier verschiedenen Startpunkten, an denen es jeweils auch eine Parkmöglichkeit gibt, werden Sternwanderungen angeboten. Ein Förster begleitet die Wanderer zum Walderlebniszentrum. Ziel ist, dass alle Gruppen bis 11.45 Uhr am Walderlebniszentrum eintreffen.

Dörrebach: Startpunkt am Sportplatz, 10 UhrSchöneberg: Startpunkt am Sportplatz, 10 UhrStromberg: Startpunkt am Schwimmbad, 10 UhrSpabrücken: Startpunkt an der Soonwaldhalle, 10 Uhr