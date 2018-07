Aus unserem Archiv

Die Eröffnung von Anika Kolbs Unverpackt-Laden in der Zimmergasse 4 (am Parkplatz Wassersümpfchen) findet am Samstag, 21. April, in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr statt. Neben einem Sektempfang wartet auf die ersten Kunden auch ein kleines Geschenk.