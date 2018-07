Alle wollen helfen

Die Liste der Hilfsangebote für die Menschen in Not ist lang.

Nina Müller aus Fischbach schreibt uns zum Beispiel: „Neben den vielen privaten Spenden für die Helfer (Essen, Wasser, Eis, Kuchen und ähnliches) haben das Café Duo, die Bäckerei Risch und die Metzgerei Leyser aus Idar-Oberstein Kofferraumladungen mit kalten Getränken, Essen, Teilchen und Kuchen für die Helfer in Fischbach spendiert, selbst Plastikbesteck und Teller wurden geliefert. Freiwillige Helfer des DRK kamen am Mittag und am Abend und haben aus eigener Kasse Jumbo-Pizzen und belegte Brote im Dorf verteilt. Es musste sich keiner der Helfer und Betroffenen um Essen kümmern, es war einfach wie von Zauberhand alles da. Auch wenn es bei all der Arbeit etwas unterging, so sind das doch die vielen kleinen Taten drum herum, die im Endeffekt ganz groß sind.“ Nicht nur das Dorf stehe in solchen Zeiten enger zusammen, Hilfe kam auch von außerhalb – wie eine Gruppe aus Bad Sobernheim, die mit 20 jungen Leuten vorbeikam, um mit anzupacken.

Auch die Maler Nisius GmbH aus Weierbach würde gern helfen. „Wir können zwei Trocknungsgeräte zur Verfügung stellen für die Leute, die es wirklich schlimm getroffen hat und in absoluter Notlage sind“, schreibt die Firma. Außerdem möchte sie Farbe für den Neuanstrich kostenlos zur Verfügung stellen. Wer möchte, kann die Nisius GmbH auch mit der kompletten Abwicklung von der Versicherung bis zur Sanierung beauftragen.

Von der Cantina Mexicana in Kaiserslautern gibt es einen Post auf Facebook: „Wir haben uns überlegt, ein Büfett für die Helfer und Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Essen und Getränke, um die Kräfte zu stärken und die Aufräumungsarbeiten dadurch zu beschleunigen. Wäre das gewünscht?“ Dafür gab es viele Likes.

Der Verein Engel für alle Felle möchte eine Sammelstelle für alles, was Tiere betrifft, anbieten – Futter und Tierzubehör wie Decken, Schlafkissen, Leinen, Halsbänder, Spielzeug, Kratzbäume und ähnliches. Gesammelt wird in Kirn, Weierbach und Idar-Oberstein. Sollte eine Spende nicht gebracht werden können, kann sie nach Absprache abgeholt werden. „Auch bieten wir Tierhaltern, deren Koppeln oder Gehege überflutet sind, vorübergehend kostenfrei Stallungen in Dickesbach an.“ Platz wäre dort auch für Geflügel oder Kaninchen.

Der Maschinenring Hunsrück plant für Freitag, 15. Juni, ein Sommerfest im Movietown in Neubrücke, der Erlös soll den Opfern der Überflutungen zugutekommen. „Wir sehen uns als Dienstleister aus der betroffenen Region mit den Opfern verbunden“, schreibt Kerstin Haag. Zudem stellt der Maschinenring schwere Maschinen wie einen Teleskoplader zur Verfügung, um damit bei den Aufräumarbeiten in Fischbach, Herrstein und Niederwörresbach zu helfen. vm/sc