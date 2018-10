A-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

SG Birlenbach/Balduinstein/ Schönborn – VfL Altendiez (Fr., 19.30 Uhr): Die mit vier Siegen so furios in die Runde gestarteten Neu-Kombinierten sind längst auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet und haben sich jetzt, da die Tabelle langsam eine Aussagekraft bekommt, im Mittelfeld der Rangliste eingependelt. An der nötigen Motivation mangelt es Moritz Detrois und Co. aber beleibe nicht. Der vom Ex-Birlenbacher Bernd Moos erfolgreich trainierte Nachbar vom Lahnblick kommt zum Auftakt des Kirmeswochenendes gerade recht, um die jüngste 1:4-Schlappe in Nassau wieder gerade zu rücken. Zu verschenken hat der VfL jedoch nichts, denn ihre Position als aussichtsreicher Verfolger der Spitzenteams wollen die Altendiezer nicht leichtfertig aus der Hand geben und gerade auf dem heißen Pflaster in Birlenbach bestehen.

SV Braubach - TuS Holzhausen (So., 14.30 Uhr): Der TuS kann bisher noch nicht an die starke Vorsaison anknüpfen und muss sich im Alten Gahnert in Acht nehmen, um nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (563 Wörter): 2 Minuten, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.