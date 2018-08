A-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

TuS Nassau – SG Nastätten/Miehlen (Fr., 19.30 Uhr): Nachdem vor ein paar Wochen der Abstieg nur durch den Verzicht des FSV Welterod und der SG Arzbach vermieden werden konnte, wollen sich die Nassoven unter der Regie von Thomas Linscheid eine neuerliche Zittersaison ersparen und frühzeitig das A-Liga-Ticket für die Saison 2019/20 sichern. Die Mühlbachtaler sehen sich in ähnlichen Tabellenregionen wie zuletzt, als sie in der Endabrechnung Position fünf belegt hatten. Mit Rückkehrer Granit Ajrullahi verfügt Trainer Rüdiger Graden über eine zusätzliche Option in der Offensive und hofft, dass seine junge Elf die gesammelten Erfahrungen in einer stärker einzuschätzenden Liga gewinnbringend einsetzt.

VfL Altendiez - SG Dahlheim/Prath (Fr., 20 Uhr): Im Vergleich des Dritten und des Vierten der Vorsaison wird sich zeigen, was die unfassbaren 27 erzielten Treffer des VfL im Pokalspiel ...

Lesezeit für diesen Artikel (502 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.