A-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

SV Eppenrod – VfL Altendiez (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 0:6): Kein Sieg, 95 Gegentreffer nach zwei Dritteln der Spielzeit – bei den Rot-Weißen werden alle Beteiligten heilfroh sein, wenn diese Runde zu Ende ist. Dennoch: Einfach so abschenken wird es auch in den restlichen Partien nicht geben, die Isola-Elf setzt alles daran, ihren Kontrahenten das Siegen so schwer wie möglich zu machen. Über die Rolle des krassen Außenseiters kommen die Eppenroder auch gegen den Gast vom Lahnblick nicht hinaus.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Miehlen/Nastätten (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:0): Drei Siege hintereinander geben den Einrichern die vorzeitige Gewissheit auch ab Sommer im Kreis erstklassig mitkicken zu dürfen. Daher darf gegen die seit vier Runden unbezwungenen Kombinierten am Hellenhahn mit einem kurzweiligen Kick gerechnet werden.

SG Arzbach/Kemmenau – SG Birlenbach/Balduinstein (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 3:0): Auch ohne ihren Angreifer Florian Panny, der sich unlängst beim 3:1-Heimsieg gegen den TuS Gückingen einen Bruch des Schienbeinkopfs zuzog, und den an einem Kreuzbandriss laborierenden italienischen Stammkeeper Giuseppe Selvino peilen die von Marc Neithöfer und Markus Kluger trainierten Balltreter von der Burgwiese den dritten Dreier des Jahres an. Bezirksliga-Absteiger SG Birlenbach blickt längst in den Abgrund und muss zusehen so langsam die Kurve zu kratzen, sonst droht der ersten Garnitur der Sturz in die B-Klasse.

SV Braubach – SV Diez-Freiendiez (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:5): Die Braubacher, die bisher witterungsbedingt die wenigsten Partien aller heimischer A-Ligisten bestreiten konnten, haben gehörigen Nachholbedarf – vor allem, was das recht schmale Punktekonto anbelangt. Sorgen bereiten dürften Trainer Michael Reibel vor allem die löchrige Defensive, die nach Schlusslicht Eppenrod die meisten Gegentreffer einstecken musste. Hier gilt es unbedingt den Hebel anzusetzen, um im harten Kampf um den Klassenverbleib bestehen zu können. Die Gäste vom Wirt haben nach 19 Punkten aus den vergangenen acht Partien die 30-Zähler-Marke überschritten und können im dicht gedrängten Feld sogar von einem Rang unter den top vier in der Endabrechnung träumen.

FSV Welterod – SG Dahlheim/Prath (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 0:2): Während in der Vogtei nach der dritten Niederlage im Kalenderjahr längst nach unten geschaut werden muss haben die im Vorjahr nur knapp dem Abstieg entgangenen Dahlheimer und Prather als aktueller Fünfter ihre sportlichen Schäfchen im Trockenen. Mit einem Dreier in Welterod können Lothar Hamms Grünschnäbel ihre komfortable Position weiter festigen.

TuS Singhofen – TuS Holzhausen (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 0:2): Besser als bei der jüngsten 0:4-Pokal-Klatsche wollen es die abstiegsbedrohten Singhofener in der Neuauflage des Bäderstraßen-Derbys machen. Max Minors Jungs haben den nötigen Ehrgeiz um auch den dritten Saisonvergleich mit dem Nachbarn schadlos zu überstehen. Stefan Nink