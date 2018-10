Alex Lewin wurde ebenso wie Sigmund und Sophie Stern im Vernichtungslager Auschwitz ermordet

Alex Lewin, der. wie ein Foto des Lehrerkollegiums aus dem Jahr 1926 beweist – auch am Birkenfelder Gymnasium unterrichtete, wurde 1888 in Baden geboren. Nach Schule und Theologiestudium, das er wegen des Ersten Weltkriegs, in dem er schwer verwundet wurde, unterbrechen musste, wurde Lewin 1920 zum Landesrabbiner in der Provinz Birkenfeld ernannt. Schon unmittelbar nach der Machtübernahme der Nazis begannen die Repressalien gegen Lewin. Das ihm zustehende Staatsgehalt wurde nicht mehr ausgezahlt, kurz nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde er zunächst ins KZ Dachau eingewiesen, das er aber einen Monat später wieder verlassen konnte. Zusammen mit seinem Sohn Samson – seine Frau Lilie war bereits 1937 gestorben – emigrierte Lewin 1939 nach Frankreich. Nach dessen Besetzung durch die deutsche Wehrmacht wurde er aber erneut inhaftiert und ins KZ Drancy gebracht. Während

er seinem Sohn Samson noch die Flucht in die Schweiz ermöglichen konnte, wurde Alex Lewin selbst 1942 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert, wo er an einem unbekannten Datum ermordet wurde. Für die ...

Lesezeit für diesen Artikel (301 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.