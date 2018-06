Alarm für viele Notaufnahmen

Mehr als jedes dritte Krankenhaus wird künftig offiziell keine Notfälle mehr versorgen. Das sieht ein Beschluss des höchsten Entscheidungsgremiums im Gesundheitssystem, des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) von Ärzten, Krankenhäusern und Kassen, vor. Von den bundesweit 1748 Krankenhäusern sollen nur noch 1120 Zuschläge erhalten. 628 Kliniken (36 Prozent) würden aus der Notfallversorgung herausfallen. Kliniken ohne Notfallstatus müssen finanzielle Abschläge hinnehmen. Das heißt nicht, dass sie Notfallpatienten abweisen. Vielmehr sind sie zur Hilfeleistung verpflichtet. Nur Geld bekommen sie dafür nicht.

Foto: Sergey Ryzhkov -

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft stimmte im GBA gegen die Neuregelung. Angesichts ständig steigender Milliardenkosten für die Kliniken hatte der Gesetzgeber den GBA beauftragt, zu klären, wie viele Kliniken für die Notfallversorgung nötig sind, und ein Stufenkonzept zu erarbeiten.

Für Rheinland-Pfalz würde der GBA-Beschluss rechnerisch das Aus für 34 der derzeit 94 Notfallstandorte bedeuten. Zwar war die rheinland-pfälzische Krankenhausgesellschaft bislang von 67 bedrohten Standorten ausgegangen. Trotzdem ist ihr Chef Bernd Decker alarmiert: „Das wäre eine deutliche Reduzierung der jetzigen Standorte. Für die Patienten hätte das längere Wege zur Folge. Für die betroffenen Kliniken wäre das existenzbedrohend, weil sie dadurch viele Patienten verlieren würden“, sagte er unserer Zeitung. Allerdings will er die Folgen fürs Land erst prüfen. Zugleich forderte er Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf, „sich um die Zukunft der Standorte zu kümmern“ und den Beschluss im Zweifelsfall nicht umzusetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) muss den GBA-Beschluss noch genehmigen. Die Ressortchefs in den Ländern müssen die Entscheidung in die Krankenhausplanung übernehmen, können aber Ausnahmen erlauben.

Notfallkliniken müssen demnach künftig über eine chirurgische oder unfallchirurgische und innere Abteilung verfügen. Kommt der Patient in die Notaufnahme, soll er binnen zehn Minuten erfahren, mit welcher Priorität er behandelt wird. Ein Facharzt und bei Bedarf ein Anästhesist muss innerhalb von 30 Minuten beim Patienten sein können. Die Klinik muss zudem eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten, davon vier beatmete, haben. Dies ist laut Decker für viele kleine Kliniken in Rheinland-Pfalz, die oftmals für große Regionen zuständig sind, ein mögliches Ausschlusskriterium. So würden etwa die DRK-Krankenhäuser in Hachenburg und Altenkirchen mit nur drei beziehungsweise zwei Beatmungsbetten aus der Notfallversorgung herausfallen.

GBA-Chef Josef Hecken, früherer saarländischer Gesundheitsminister und gebürtiger Rheinland-Pfälzer, betont aber: „Die stationäre Notfallversorgung bleibt bundesweit künftig auch in strukturschwachen Gebieten gesichert.“ Gleichzeitig führe der Beschluss dazu, „dass die unverzichtbaren medizinischen Anforderungen für die Patientenversorgung erfüllt sind. Denn gerade auch im Notfall müssen sich Patienten darauf verlassen können, dass das Krankenhaus, in das sie gebracht werden, die zügige und notwendige – im Zweifelsfall ja lebensrettende – medizinische Versorgung gewährleisten kann. Und das kann ein Krankenhaus, das nicht wenigstens über eine innere Medizin und Chirurgie oder auch einen Schockraum verfügt, typischerweise eben nicht.“ Und: Die Kliniken, die künftig keine Zuschläge erhalten sollen, hätten bislang nur 5 Prozent der Notfälle behandelt. Decker, hauptberuflich Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, widerspricht: So hätten die beiden DRK-Krankenhäuser im Westerwald jeweils rund 1500 bis 1800 Patienten pro Jahr, würden aber künftig nach dem GBA-Beschluss keine Notfälle mehr versorgen können.

Der Vizechef des Kassenspitzenverbandes, Johann-Magnus von Stackelberg, verteidigt den Beschluss indes: „Die neue Struktur der Notfallversorgung wird helfen, Leben zu retten.“ Rettungsfahrer und Patienten wüssten künftig, welche Klinik für welche Notfälle die richtigen Fachärzte, Abteilungen und die notwendigen Geräte vorhält. Sparen wollten die Kassen bei der Notfallversorgung nicht.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, ebenfalls Rheinland-Pfälzer, widerspricht: „Würde in Deutschland tatsächlich eine so große Zahl der Kliniken an der stationären Notfallversorgung nicht mehr teilnehmen können, würde die Not vieler Notfallpatienten größer werden, als sie vielerorts heute schon ist.“ Die Wegezeiten der Rettungswagen bis zur Klinik würden sich verlängern. Christian Kunst