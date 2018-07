Aktionstag für Grundschüler

Die Kirner Kyrau-Halle ist am Mittwoch Austragungsort des 2. AOK-Handball-Grundschulaktionstages des Deutschen Handball-Bundes. Die Grundschulen in Simmertal und Hennweiler haben sich beworben und den Zuschlag bekommen.

Als lokaler Verein übernimmt die TuS Kirn die Organisation. „Das ist an einem Morgen für einen Verein, der von ehrenamtlichen Kräften getragen wird, nicht ganz so einfach. Aber wir machen das natürlich sehr gerne“, sagt TuS-Abteilungsleiter Erwin Holzhauser. Seine Frau Heike Kartarius-Holzhauser hat die Organisationsleitung inne. Die Aktion richtet sich an die Schüler der zweiten Klasse. Auf ein handballspezifisches Aufwärmprogramm folgen koordinative Übungsformen, kleine Spiele und die Abnahme des DHB-Spielabzeichens. Kurzum: Den Kindern soll jede Menge Spaß am Handballsport vermittelt werden. Los geht es um 8.30 Uhr.