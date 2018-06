Adams: Entscheidung fällt am Küchentisch

Ist die Leitung des Rechtsamtes der richtige (Ersatz-)Posten für Ralf Pastoors? Nach allen Andeutungen vor Gericht scheint das für beide Seiten vorstellbar. Allerdings müsste dafür zunächst Stelleninhaber Ulrich Adams (63) in absehbarer Zeit in den Vorruhestand treten. „Hab ich aber nicht vor“, antwortet dieser spontan auf eine entsprechende Anfrage der RZ und macht dann deutlich, dass es seine ganz persönliche Entscheidung ist, wie lange er noch arbeitet.

„Die fällt am Küchentisch, in Absprache mit meiner Frau, aber mit Sicherheit nicht im Hinblick auf Vergleichsbemühungen Dritter“, sagte er und räumte auf Nachfrage auch mit einem weiteren Gerücht auf: dass er wegen seines 22,5-Prozent- Ergebnisses bei der OB-Wahl nun plant, in die Kommunalpolitik einzusteigen und mit einer eigenen Wählergruppe für den nächsten Stadtrat zu kandidieren. „Völlig Banane. Ich hab es zwar auch schon gehört, weiß aber nicht, woher das kommt.“