ABC bereitet sich auf großen Zuschauerandrang vor

Beim Ahrweiler BC herrscht vor diesem besonderen Wochenende Ausnahmezustand. „Wirklich jeder im Verein ist involviert. Mehrere Kassenhäuser im Stadion sind geöffnet, es gibt natürlich mehr Verkaufsstände, es gibt ein Rahmenprogramm, jeder sollte sich frühzeitig zum Stadion begeben. Wir erwarten eine vierstellige Zuschauerzahl. Das wird echtes Fest im Amateurfußball, das es hier lange nicht mehr gegeben hat“, so Susa.

Für den Verein ist es ein bedeutendes Wochenende, heißt es da doch gleich drei Mal: Erster gegen Zweiter. Die Reserve steht als B-Ligist vor dem Sprung in die A-Klasse und muss am Sonntag (14.30 Uhr) zum punktgleichen SC Bad Bodendorf. Die A-Jugend-Bezirksligamannschaft des ABC fährt am (17 Uhr) als Zweiter mit einem Punkt weniger zum Topduell bei Spitzenreiter JFV Zissen. lkl