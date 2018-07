Die neue Eigentümerin, ein Zusammenschluss der Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG und der Spielbank Berlin nationale Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, hat die im Jahr 2016 erfolgte europaweite Ausschreibung des Landes gewonnen.

Die Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG ist die älteste deutsche Spielbankgesellschaft und betreibt seit 1948 beziehungsweise 1949 erfolgreich die Spielbanken in Bad Neuenahr und Bad Dürkheim, 2009 kam das Ring Casino am Nürburgring hinzu. Die Gesellschaft war und ist an vielen anderen Spielbanken als Know-how-Geberin tätig, so in Schleswig-Holstein, Berlin, Hessen sowie im Schweizer Locarno. Die Spielbank Berlin nationale Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Novomatic AG. Diese betreibt in Deutschland als Mehrheitsgesellschafter die größte Spielbank in Berlin sowie in Hessen die beiden Spielbanken in Kassel und Bad Wildungen und ist nun auch Mitgesellschafter der Spielbanken in Mainz, Trier und Bad Ems. Mit einem Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro im Jahr 2015 ist die Novomatic-Gruppe als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming- Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt rund 29 000 Mitarbeiter. tl