56 Spiele in der Zweiten Liga

Johannes Rahn, geboren am 16. Januar 1986 in Hachenburg, lernte das Fußballspielen bei den SF Nistertal, der SG Alpenrod und dem VfL Hamm, bevor er sich zur Saison 2003/2004 der U 19 von TuS Koblenz anschloss. Ein Jahr später wechselte er in den Aktivenbereich und stieg mit der TuS 2006 in die Zweite Bundesliga auf. Nach einem Jahr Zweitligafußball in Koblenz ging Rahn zum VfB Stuttgart II,kam zwei Jahre später wieder zurück zu TuS Koblenz und erlebte den Abstieg aus Liga zwei als Spieler mit. Als die TuS im folgenden Jahr freiwillig auf die Dritte Liga verzichtete, wanderte Johannes Rahn weiter zu Arminia Bielefeld (2011 -2014) und zu Fortuna Köln (2014 – 2017). Zuletzt stand er beim Regionalligisten SV Elversberg unter Vertrag, wo er im April dieses Jahres allerdings ausgemustert wurde. Insgesamt bestritt Rahn 56 Zweitligaspiele und erzielte drei Tore, in der Dritten Liga kam er 198 Mal zum Einsatz und traf 39 Mal ins Tor. Hinzu kommen 74 Regionalligaspiele mit drei Torerfolgen.

Als Tischtennisspieler kam Johannes Rahn in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 16 Einsätze als Nummer zwei für die Sportfreunde Nistertal, acht im Einzel, acht im Doppel. Seine Bilanz: zehn Siege, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.