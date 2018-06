2:0 in Pirmasens: FCK feiert einen seiner größten Siege

Natürlich hat der FC Karbach in der Vergangenheit große Erfolge eingefahren – aber auswärts beim Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga, der noch auf den klangvollen Namen FK Pirmasens hört, mit 2:0 (1:0) zu gewinnen, das dürfte anhand der Fakten mit der größte Sieg in der Karbacher Vereinsgeschichte gewesen sein.

Der FK Pirmasens ist kein Niemand. Er ist wie der Tabellenführer FC Homburg, der heute um 19 Uhr im Emmelshausener Stadion seine Aufwartung beim FC Karbach macht, ein gefühlter Regionalligist mit einem Etat von 700.000 Euro (dreimal soviel wie Karbach) und einem reinen Fußballstadion, das Platz für 10.000 Leute bietet und 8 Millionen Euro gekostet hat. 482 Fans waren am Karsamstag Augenzeuge der zweiten FKP-Heimpleite in dieser Saison – und der Karbacher Erfolg war hochverdient und beeindruckend.

Der FC ließ sich trotz seiner Personalsorgen (Maxi Junk, Sören Klappert, Tim Puttkammer, Leo Kabashi und Marco Gietzen konnten nicht spielen) und dem frühzeitigen Aus von Abwehrmann Julian Hohns (musste nach zehn Minuten mit Wadenproblemen vom Feld) nicht beirren und ging nach 16 Minuten durch Stürmer Oscar Feilberg in Führung. Feilberg köpfte eine Flanke von Mathias Fischer ein. „Ein unnachahmliches Tor von Oscar“, lobte Trainer Torsten Schmidt: „Er geht einfach dahin, wo es weh tut.“ Pirmasens brachte außer einen Schuss von Christian Grimm (35.) nix zustande – und musste direkt nach der Pause das 0:2 durch Tobias Jakobs schlucken (48.). „Ein sauber herausgespieltes Tor“, lobte Schmidt auch die Vorarbeiter Johannes Göderz und Feilberg. Danach hatten beide Seiten Chancen auf Tore. Enrico Köppen vergab die dickste Kontermöglichkeit, um auf 3:0 zu stellen (64.). Im Gegenzug hatte der FKP auch Chancen, um zum Anschlusstreffer zu kommen, aber Lukas Schmitt hielt den Karbacher Kasten sauber.

„Die drei Punkte hatten wir nicht auf dem Zettel“, sagte Schmidt nach dem Coup von Pirmasens: „Aber es war wichtig, ein Zeichen zu setzen in dieser Saisonphase.“ Der FC rutschte durch den Sieg in die obere Tabellenhälfte und hat als Neunter nun satte zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir haben eiskalt zugeschlagen, defensiv ganz stark gearbeitet, das war eine sehr gute Leistung“, ergänzte Schmidt nach einem größten Siege in der FCK-Geschichte. bon