150 verschiedene Weine, Musik und ein großes Feuerwerk

Top-Weine und -Sekte von verschiedenen Weingütern und Genossenschaften des Ahrtals stehen im Mittelpunkt, wenn vom 18. bis 21. Mai der traditionelle Weinmarkt in der malerischen Altstadt von Ahrweiler seine Pforten öffnet. Ausgeschenkt werden mehr als 150 Weine aus den Lagen von Altenahr bis Heppingen. Die besten Frühburgunderweine können neben dem großen Bruder, dem Spätburgunder, gegeneinander verkostet werden.

Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm begleitet die Gäste. Ab 18.30 Uhr sorgt die Band „Les Bermudas“ am Freitagabend für Tanzmusik, um 20 Uhr wird die neue Ahrweinkönigin gekrönt. Sie stellt am Samstag auch ab 15.30 Uhr die Weingüter auf dem Marktplatz vor, begleitet von der „Noble Composition“. Am Sonntag spielt ab 14 Uhr die Partyband „Skybagg“ auf dem Marktplatz. Das große Feuerwerk wird um 22.30 Uhr abgeschossen. Die Begleitung des Pfingstmontags übernehmen die Jazzer von „Noble Composition“.