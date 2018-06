15 Punkte trotz Wetterkapriolen: Kart-Talent Pablo Kramer legt nach unglücklichem ersten einen starken zweiten Lauf hin

Beim zweiten Lauf zum ADAC Kart Cup strahlte nicht nur die Sonne, sondern hinterher auch Pablo Kramer. Der Förderpilot der ADAC Stiftung Sport und des ADAC Mittelrhein sammelte am Ende 15 für die Gesamtwertung der Klasse „OK Junior“.

Pablo Kramer (Startnummer 77, hier bei einem Rennen in Ampfing) legte in Kerpen im zweiten Lauf eine tolle Aufholjagd hin, die mit Platz vier belohnt wurde.

Foto: Björn Niemann

Schon beim freien Training zeigte Pablo Kramer, wo sein Platz sein sollte: Als Erster im freien Training fuhr er nur zwei Stunden später im Qualifying auf Rang zwei. Dabei trennte ihn angesichts von gerade mal 0,045 Sekunden Rückstand nur ein Wimpernschlag von der Pole Position.

So ging Kramer also als von Startposition zwei aus ins Rennen. Doch bereits in der dritten Kurve nach dem Start fuhr ihm ein übermotivierter Mitstreiter in die Seite, in dessen Folge Kramer den Seitenkasten seines Karts verlor. Zwar schaffte er es durch eigenes Anschieben, sein Gefährt wieder auf die Strecke zu bekommen, doch kurz darauf zeigte ihm der Rennleiter wegen des auf die Schnelle nicht zu behebenden technischen Defekts die schwarz-orangfarbene Flagge. Kramer musste sich also gezwungenermaßen geschlagen geben und das Rennen frühzeitig beenden.

Da vor dem zweiten Lauf Regen einsetzte, musste Kramers Mechanikerteam das Kart entsprechend anpassen. Von Platz 15 aus startend, richtete der Nachwuchspilot den Blick nach vorne, legte einen tollen Start hin und machte viele Plätze gut. Letztendlich überquerte er als Vierter die Ziellinie, was ihm 15 Punkte einbrachte. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht, denn schon am kommenden Wochenende steht in Wackersdorf der zweite Lauf zum ADAC Kart Masters an.