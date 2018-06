130 Jahre Blumen für die Schusterstadt

Jakob Kuhl erwarb den Gärtnereibetrieb 1888 von seinem Vorbesitzer Simon Herz. Zum Grundstück gehörte damals auch ein einstöckiges Wohnhaus. Im Jahr 1928 übernahm Jakob Kuhl junior, geboren am 2.

Mai 1891, die Leitung. Dieser vergrößerte den Betrieb um ein weiteres großes Gewächshaus. Ein Teil des Gartengeländes befand sich dort, wo heute Wohnbebauung steht, zum Beispiel in der Albertstraße, an der Dillstraße, Fröschpfort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwei kleinere Gewächshäuser angegliedert. 1954 übernahm Hans Kuhl den Betrieb. Es wurde ein Ladengeschäft in der Stadt eröffnet, weitere Gewächshäuser kamen hinzu.