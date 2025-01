Zusammenstoß auf Kreuzung – Polizei sucht Zeugen

In Worms knallen auf einer Kreuzung zwei Autos ineinander, eine Frau wird eingeklemmt. Sie wie auch der andere Fahrer geben an, Grün gehabt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Worms (dpa) – Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Worms in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Die 56-Jährige habe von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus.

Den Angaben nach befuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Hessen mit seinem Wagen die Petrus-Dorn-Straße in Richtung Hafenstraße. Die 56-Jährige habe an einer Kreuzung auf die Straße einbiegen wollen, wobei es zur Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme gaben der Polizei zufolge beide an, Grün gehabt zu haben.

Zeugen konnten demnach vor Ort nicht ermittelt werden. «Aufgrund der Unfallzeit dürften sich jedoch einige andere Verkehrsteilnehmer zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes vor Ort befunden haben, welche unter Umständen zum Unfallhergang Angaben machen können», wie die Polizei mitteilte. Mögliche Beobachter des Unfalls werden gebeten, sich zu melden.