American Football
Zurück nach Las Vegas: NFL vergibt Super Bowl
Die NFL bringt den Super Bowl zurück nach Las Vegas. (Archivfoto)
Charlie Riedel. DPA

Zum zweiten Mal nach 2024 ist Las Vegas im Februar 2029 Gastgeber-Stadt für den Super Bowl. Zuvor wird das wichtigste NFL-Spiel der Saison im Westen und Süden der USA ausgetragen.

Lesezeit 1 Minute

Las Vegas (dpa) – Die NFL hat den Super Bowl zum zweiten Mal nach Las Vegas vergeben. Das teilte die National Football League nach einer Abstimmung durch die Team-Besitzer mit. Super Bowl LXIII soll im Februar 2029 im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders ausgetragen werden. Die Arena hat eine Kapazität von rund 65.000 Sitzplätzen. Zuletzt war Las Vegas im Jahr 2024 Gastgeber, als die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers gewannen.

Der Super Bowl zum Ende der kommenden Saison findet im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles an der Westküste statt. Danach geht es 2028 in den Süden nach Atlanta ins Mercedes-Benz Stadium. Zuletzt hatten die Seattle Seahawks im Levi's Stadium der San Francisco 49ers den Super Bowl gegen die New England Patriots gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:260330-930-887760/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren