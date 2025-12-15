Zum Anbeißen: Schneemänner am Stiel einfach selber backen

Backen statt bauen: Mit Lollipop-Sticks und Kuvertüre-Chips werden die Schneemänner am Stiel zum Hingucker – und das ganz ohne Frostbeulen.

Schaftlach (dpa/tmn) – Wenn der Schnee nicht in Sicht ist, muss man sich ihn eben aufs Blech holen. Rezeptentwicklerin Christiane Kührt hat sich für das Buch «Die coolsten Christmas Cookies für Teens» Schneemänner am Stiel ausgedacht. «Jeder weiß ja, wie die weißen Männchen baut – und das geht auch beim Backen», sagt die Backbuchautorin.

«Die Schneemänner sehen nicht nur putzig aus – sie sind auch gesünder als man vermutet», sagt Kührt. Denn sie bestehen zum großen Teil aus Haferflocken. Die Figuren aus der Backstube können noch mit weiteren Vorzügen punkten. Weil Kuvertüre oft zu hart ist, um sie kleinzuhacken, empfiehlt Kührt für das Rezept Kuvertüre-Chips. «Da spart man sich gleich ganz das Hacken», erklärt sie.

Und auch für die meist leicht zerbrechlichen Holzstäbchen hat Kührt Ersatz gefunden. «Dabei handelt es sich um Lollipop-Spieße, die man in der Backzubehör-Abteilung von Drogerien als Cakepop-Sticks findet. Die sind viel haltbarer», so die Expertin. Mit etwas Glück findet man in der Nähe auch gleich direkt neben Muffin-Förmchen Pralinen-Hütchen, die man den kleinen Kerlchen anstelle von Eiskonfekt aufsetzen kann. Also ran an die Schneemänner – so werden sie gebaut:

Zutaten für 8 Stück

Für den Teig:

250 g Haferflocken

1 große, reife Banane

2 Eier (M)

2 EL Honig

30 g weiche Butter

Für die Deko:

175 g weiße Kuvertürechips (ersatzweise grob gehackte weiße Kuvertüre)

Kokosflocken zum Bestreuen (nach Belieben)

braune Schokoladen-Zuckerschrift

1 Stück Bio-Orangenschale

weiße Zuckerschrift

8 runde Eiskonfekt in buntem Stanniolpapier

Außerdem:

8 Lollipop- oder ersatzweise Holzspieße

Zubereitung:

Den Ofen auf 170 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Für den Teig die Haferflocken im Blitzhacker fein mahlen. Die Banane schälen und mit einer Gabel zu feinem Mus zerdrücken. Bananenmus mit Eiern, Honig und Butter in eine Rührschüssel geben und mit den Rührbesen des Handrührgeräts schaumig rühren. Die Haferflocken untermischen. Den Teig kurz stehen lassen, damit er fester und formbar wird. Aus dem Teig 8 Kugeln mit je ca. 3,5 cm Durchmesser formen und 8 Kugeln mit je ca. 4,5 cm Durchmesser. Auf jeden Spieß erst eine große Kugel als Schneemannbauch, dann eine kleine Kugel als Kopf stecken. Die Spieße aufs Blech legen und die Teigkugeln im Ofen (Mitte) ca. 20 Min. backen. Vollständig abkühlen lassen. Für die Deko die Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen. Die Schneemänner rundherum damit bepinseln, nach Belieben mit ein paar Kokosflocken bestreuen. Zum Trocknen in ein Glas stellen oder auf Backpapier legen. Mit brauner Zuckerschrift ein Gesicht auf die Schneemänner malen und Knöpfe auf den Bauch tupfen. Aus der Orangenschale kleine, spitze Dreiecke schneiden und mit weißer Zuckerschrift als Nase ins Gesicht kleben. Das Eiskonfekt als Hut mit etwas Zuckerschrift mit der Schokoladenseite nach unten auf den Kopf kleben. Trocknen lassen.