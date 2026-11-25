Honig gilt als gesunde Zuckeralternative und natürliches Antibiotikum. Stimmt das? Ein Ernährungsexperte ordnet die süßen Versprechen ein – und erklärt, warum Babys keinen Honig bekommen sollten.

Hamburg (dpa/tmn) – Fast ein Kilo Honig verdrückt statistisch gesehen hierzulande jeder von uns – nicht nur, weil er schmeckt, sondern weil ihm auch jede Menge toller Eigenschaften nachgesagt werden: Er soll gesünder sein als Haushaltszucker, die berühmte Tasse heiße Milch mit Honig wirke als natürliches Antibiotikum, und gemixt mit Wasser soll er gar entgiften. Was ist da dran?

Zum natürlichen Image und der oft beschworenen Alternative zum Zucker zieht Armin Valet zuerst den süßen Zahn: Der Ernährungsexperte und staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker bei der Verbraucherzentrale Hamburg rechnet vor: Tatsächlich bestehe Honig zu rund 80 Prozent aus Zucker, vor allem aus Frucht- und Traubenzucker. Der Rest sind überwiegend Wasser und winzige Mengen an Enzymen, Mineralstoffen, Vitaminen, Antioxidantien und Pollen.

Honig ist und bleibt zuerst ein Süßungsmittel

«Auch wenn Honig einige wertvolle Inhaltsstoffe hat, bleibt er in erster Linie ein Süßungsmittel», sagt Valet. Er empfiehlt deshalb, ihn ebenso wie andere zuckerhaltige Lebensmittel nur sparsam zu verzehren. «Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe sind mengenmäßig so gering, dass sie keinen wesentlichen Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung leisten», so der Experte.

Antibakteriell? Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage

Immer wieder werde Honig eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben, etwa bei Erkältungen oder aufgrund angeblich antibakterieller oder antioxidativer Eigenschaften. «Für diese Wirkversprechen fehlt jedoch eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage», stellt der Verbraucherschützer klar. Auch wenn Manuka-Fans da vielleicht sofort protestieren – für den besonders teuren Honig sind gesundheits- oder krankheitsbezogene Werbeaussagen, die sogenannten Health Claims, nicht zulässig.

Vorsicht: Honig-Verbot für Säuglinge

Und auf einen weiteren lebenswichtigen Aspekt bei Säuglingen weist Armin Valet frischgebackene Eltern und Angehörige hin: «Kinder unter zwölf Monaten dürfen auf keinen Fall Honig bekommen.» Denn der könne Sporen des Bakteriums Clostridium botulinum enthalten. «Im noch nicht ausreichend entwickelten Darm eines Babys können diese gefährlichen Bakteriensporen auskeimen und eine lebensbedrohliche Vergiftung auslösen», erklärt der Experte. Auch Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem sollten vorsichtig sein.