Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser blumige Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Keine Frage: Ein schöner Blumenstrauß macht eine Wohnung schnell wohnlicher. Ärgerlich nur, wenn die Blüten schon nach wenigen Tagen schlapp machen. Wie lässt sich die Haltbarkeit von Schnittblumen verlängern?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen Zucker und Essig im Vasenwasser dafür sorgen, dass Schnittblumen länger frisch bleiben.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Zucker-Essig-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Esslöffel Zucker und einen Esslöffel Essig in eine Vase mit 500 Milliliter Wasser geben. Die Blumenstiele mit einem scharfen, sauberen Messer schräg anschneiden und anschließend in das Gemisch stellen.

Zwei Sträuße im Vergleich

Fazit: Der Hack hält nicht, was er verspricht. Die Blumen im Zucker-Essig-Wasser welken genauso schnell wie die Blumen im normalen Leitungswasser. Außerdem wird das Vasenwasser schneller trüb. Nach acht Tagen sind beide Sträuße verwelkt und nicht mehr wirklich etwas für die Vase.

Tipp: Damit Blumen möglichst lange frisch bleiben, sollte das Vasenwasser laut der Plants & Flowers Foundation Holland regelmäßig vollständig ausgetauscht werden – auch dann, wenn es noch klar aussieht. Ist das Wasser schmutzig, die Blumen aber noch schön? Dann die Stiele abspülen, erneut schräg anschneiden und die Blumen in frisches Wasser stellen.