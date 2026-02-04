Das Wetter in Cortina d'Ampezzo sorgt für eine erste Olympia-Absage: Wegen zu viel Schnee wird das erste alpine Abfahrtstraining der Frauen gestrichen. Hilft das dem verletzten Skistar Lindsey Vonn?

Cortina d'Ampezzo (dpa) – US-Superstar Lindsey Vonn bekommt unerwartet eine längere Regenerationszeit für ihr lädiertes Knie. Das für diesen Donnerstag geplante erste Training für die alpine Olympia-Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo ist gestrichen worden. Grund für die Absage ist anhaltender Schneefall, laut Wettervorhersage gibt es auch keine Besserung für den Tag vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele.

Die 41 Jahre alte Vonn hatte sich bei der Generalprobe beim Weltcup im schweizerischen Crans-Montana nach eigenen Angaben einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Die Führende im Abfahrts-Weltcup will dennoch in Cortina an den Start gehen. Vor ihrer Verletzung galt sie als große Gold-Favoritin. Die Medaillen in der Frauen-Abfahrt sollen am Sonntag vergeben werden.

Vonns Coach Chris Knight zeigte sich weiter zuversichtlich, dass sie ihren Traum von Gold verfolgen könne. «Ich habe keine Zweifel, dass es okay sein wird», sagte er der Nachrichtenagentur AP. Ihr Knie habe keine Schwellungen vom Training und Vonn verspüre keine Schmerzen.