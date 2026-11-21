Emma Aicher ärgert sich in Gurgl eine Woche nach ihrem Premieren-Sieg im Slalom über einen verpatzten ersten Durchgang. Eine Konkurrentin aus Albanien gewinnt.

Gurgl (dpa) – Deutschlands Top-Skifahrerin Emma Aicher hat erstmals in dieser Saison das Podium verpasst. Im österreichischen Gurgl kam die 23-Jährige nach einem verkorksten ersten Durchgang und einer kleinen Aufholjagd auf Platz acht. Am vergangenen Wochenende gewann sie erstmals im Slalom. Den Sieg holte sich mit ihrem ersten Weltcup-Erfolg Lara Colturi aus Albanien.

«Ich habe zu viel gechillt. Ich hätte schon mehr Gas geben können», ärgerte sich Aicher im ZDF über ihren verpatzten ersten Durchgang. Als fünfte Starterin hatte sie mit dem Nebel zu kämpfen. Im Ziel reichte es bei 1,28 Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin Anna Swenn Larsson nur zu Rang 13. Hinter ihr lichtete sich der Nebel, die Konkurrenz hatte größtenteils bessere Sicht.

Fünf Plätze aufgeholt

Bei besseren Bedingungen machte Aicher im zweiten Durchgang fünf Plätze gut. Beide Läufe beschrieb sie als «zu vorsichtig». Teamkollegin Lena Dürr wurde Zwölfte. «Es geht in die richtige Richtung», sagte Dürr. Am kommenden Wochenende stehen in Killington in den USA ein Riesenslalom und ein Slalom an.

Aicher gilt die in diesem Winter als heiße Anwärterin auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Allerdings verpasste sie in Österreich in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin, noch mehr Punkte für den Gesamtweltcup zu sammeln. Die langjährige Slalom-Dominatorin Shiffrin, die im vergangenen Winter neun von zehn Torläufen gewonnen hatte, verzichtete auch in Gurgl auf einen Start. Die Amerikanerin hatte angekündigt, diese Saison etwas weniger Slalom fahren und sich stattdessen auf Riesenslalom und Super-G konzentrieren zu wollen.