Zu Real? Zsolt Löw glaubt nicht an Klopps Trainer-Rückkehr

Kaum ist Real aus der Königsklasse ausgeschieden, da wird schon über einen Ancelotti-Nachfolger spekuliert. Auch der Name Klopp fällt dabei. Doch was sagt sein Red-Bull-Teamkollege Löw dazu?

Leipzig (dpa) – RB Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw glaubt nicht an eine Rückkehr von Jürgen Klopp ins Traineramt. «Jürgen hat die Entscheidung bewusst getroffen, bei Red Bull globaler Chef zu sein. Er ist sehr, sehr glücklich in seiner Rolle. Er gibt einen unglaublichen Mehrwert», sagte Löw vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Holstein Kiel. «Er ist ein Menschenfänger, er kann alle mitreißen und hat eine wichtige Rolle im globalen System.»

Laut der spanischen Zeitung «Sport», liebäugeln die Verantwortlichen von Real Madrid mit Klopp als möglichen Nachfolger für Carlo Ancelotti, der nach dem Ausscheiden in der Champions League in der Kritik stehe.

Der Italiener selbst wisse nicht, wie seine Zukunft bei den Königlichen aussehe. «Vielleicht entscheidet sich der Verein für einen Trainerwechsel, vielleicht dieses Jahr – oder nächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft, das spielt keine Rolle», sagte Ancelotti, dessen Vertrag bis Sommer 2026 läuft. Nach seiner Rückkehr 2021 zu Real gewann er zweimal die Königsklasse und die spanische Meisterschaft. Als möglicher Nachfolger wird auch Bayer Leverkusens Xabi Alonso gehandelt.

Klopp noch «viele Jahre bei uns»

Löw, der eigentlich als «Head of Soccer Development» im Klopp-Team bei Red Bull arbeitet und diese Position auch nach der Brasilien-Tour der Sachsen wieder übernimmt, sieht bei Klopp keine Änderung in seiner grundsätzlichen Positionierung: «Wenn Jürgen etwas gemacht hat, dann immer zu hundert Prozent. Egal auf welcher Station, immer bis zum Ende und mit einem sauberen Abschluss. Seine Geschichte bei Red Bull hat gerade begonnen. Er wird noch viele Jahre bei uns sein.»

Klopp selbst hat bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029 und schloss eine Rückkehr ins Traineramt noch im März aus: «Im Moment bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Es ist das Letzte, worüber ich nachdenke, noch einmal Trainer zu sein.»