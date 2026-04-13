Sparsamer, größerer Akku beim Plug-in-Hybrid und verbesserte Software: Wie Toyota den RAV-4 für die neue Generation weiterentwickelt hat und was das für den Einstiegspreis bedeutet.

Köln (dpa/tmn) – Toyota bringt im Juni die sechste Generation des RAV-4 in den Handel. Das SUV für die Kompaktklasse fährt gegen Konkurrenten wie den VW Tiguan und gilt seit Jahren als eines der meistverkauften Automodelle der Welt. Deshalb verkneifen sich die Japaner zum Generationswechsel den großen Kurswechsel und setzen eher auf Evolution als Revolution.

Nur beim Preis machen sie einen radikalen Schnitt: Auf dem Papier wird der RAV-4 glatte 3.000 Euro teurer als die bisherige günstigste Version, teilt Toyota mit. Er kostet nun mindestens 43.990 Euro. Allerdings startet der RAV-4 dafür als «Teamplayer». Diese Variante wurde gegenüber früher unter anderem um ein besseres Multimedia-System und weitere Assistenten sowie eine elektrische Sitzverstellung aufgewertet.

Auswahl beim Antrieb

Angeboten wird der etwas kantiger gezeichnete aber unverändert 4,60 Meter lange RAV-4 wahlweise als Voll- oder als Plug-in-Hybrid mit Front- oder Allradantrieb.

Als Vollhybrid wird der bis zu 143 kW/194 PS starke Kurzzeitstromer laut Toyota bis zu zehn Prozent sparsamer und kommt im besten Fall mit 4,9 Litern auf 100 Kilometern aus (CO2-Ausstoß: 112 g/km).

Der Hybrid mit Steckdosenanschluss, als Fronttriebler 200 kW/272 PS und als Allradler 227 kW/309 PS stark, profitiert von der Option auf einen 50-kW-Lader und einen 30 Prozent größeren Akku. Der hat jetzt 22,7 kWh und ermöglicht bis zu 137 Kilometer elektrische Reichweite. Egal, welche Version man bestellt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

Neue Software soll schneller laufen

Neben dem neuen Design und dem optimierten Antrieb hat Toyota vor allem die Elektronik auf Vordermann gebracht. Auf dem neuen Screen in der Mittelkonsole und den digitalen Instrumenten führt nun eine neue, leistungsstärkere Software Regie. Das erlaubt den Betrieb weiterer Apps und mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Außerdem hält sich die Software mit Online-Updates künftig selbstständig auf dem neuesten Stand.