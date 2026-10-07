Sind aller guten Dinge wirklich drei? Das will Hyundai herausfinden und lässt den Ioniq3 von der Leine. Die Klasse für den elektrischen Kompakten ist aussichtsreich, aber dicht besetzt.

Offenbach (dpa/tmn) – Hyundai wagt sich in die elektrische Kompaktklasse und bringt den Ioniq3 gegen Konkurrenten wie den VW ID.3 Neo oder den MG 4 Urban in Stellung. Der Fünftürer mit der auffällig schrägen Silhouette und der geknickten Heckscheibe soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen und mindestens 28.950 Euro kosten, teilte der Hersteller mit.

Dafür gibt es eine 4,16 Meter kurze Mischung aus Steilheck und Coupé, die bei 2,68 Metern Radstand für fünf Insassen und bis zu 441 Liter Gepäck in einem waagrecht geteilten Kofferraum Platz bietet. Neu sei auch das Ambiente, meldet Hyundai. Der Hersteller verweist auf ein Cockpit, bei dem Tacho und Co in einen kleinen Bildschirm auf dem Armaturenbrett gewandert sind und auf dem großen Touchscreen daneben eine neue, Android-basierte Software läuft.

Die Antriebstechnik kennt man bereits aus Modellen wie dem Kona oder dem EV2 der Schwestermarke Kia. Auch für den Ioniq3 gibt es ein 400-Volt-System mit Akkus von 42 oder 61 kWh, die Reichweiten von 344 oder 496 Kilometern ermöglichen sollen und am Gleichstrom mit bestenfalls 119 kW geladen werden können. Am Wechselstrom sind 11 kW Standard und 22 kW optional verfügbar. Die an der Vorderachse montierten Motoren haben 100 kW/136 PS oder 108 kW/147 PS und beschleunigen auf bis zu 170 km/h, so Hyundai weiter.