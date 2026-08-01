Ruder-EM
Zeidler unterstreicht Titelambitionen mit EM-Bestzeit
Oliver Zeidler
Oliver Zeidler setzte in seinem Halbfinale mit einer neuen Europameisterschafts-Bestzeit ein Ausrufezeichen.
Antonio Calanni. DPA

Mit EM-Bestzeit zieht Oliver Zeidler in Italien souverän ins Finale ein. Während er am Sonntag um seinen vierten Titel kämpft, kann Deutschland sich über das erste EM-Gold freuen.

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Varese (dpa) – Olympiasieger Oliver Zeidler hat bei den Ruder-Europameisterschaften im norditalienischen Varese seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Der 30-Jährige stellte am Samstag in seinem Halbfinale im Einer auf dem Lago di Varese eine neue EM-Bestzeit auf und geht damit als Favorit ins Finale am Sonntag (12.52 Uhr).

Über die 2.000 Meter benötigte Zeidler 6:37,87 Minuten und unterbot damit die Bestmarke des Titelverteidigers Yauheni Zalaty (6:38,51) aus dem Jahr 2025. Der unter neutraler Flagge startende Belarusse lag im Halbfinale fünf Sekunden hinter dem Deutschen. Im Finale kämpft Zeidler um seinen vierten EM-Titel nach 2019, 2021 und 2024. Im Vorjahr hatte er wegen seines Studiums auf einen Start bei den Titelkämpfen im bulgarischen Plowdiw verzichtet.

Erstes EM-Gold für Deutschland

Im Frauen-Einer verpasste Alexandra Föster den Einzug ins Finale denkbar knapp. Die EM-Zweite von 2024 landete nach einem Fotofinish im Halbfinale auf Rang vier. Für das erste deutsche EM-Gold sorgten derweil Jasmina Bier (RG Hansa Hamburg) und Paul Umbach (RC Nürtingen) im Para-Mixed-Doppelzweier (PR2). In einem spannenden Finish setzte sich das Duo knapp gegen die Ukraine durch und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr.

© dpa-infocom, dpa:260801-930-470314/1

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