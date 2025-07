Zehn Meter hoher Schrotthaufen auf Recyclinghof in Flammen

Die Feuerwehr wird am frühen Morgen über einen Brand auf einem Recyclinghof informiert. Etwas später ist sie mit 35 Kräften vor Ort.

Mannheim (dpa) - Ein rund zehn Meter hoher und 250 Quadratmeter großer Schrotthaufen ist am frühen Morgen auf einem Mannheimer Recyclinghof in Brand geraten. Eine große Rauchwolke stand über dem Hafengebiet, so ein Polizeisprecher. Auslöser für den Brand war nach ersten Ermittlungen ein Akku, der sich im Schrotthaufen entzündete.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund drei Stunden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zeitweise habe die Feuerwehr auch eine Warnmeldung wegen der starken Rauchentwicklung herausgegeben. Diese sei jedoch wieder aufgehoben worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht. Es waren rund 35 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.