Zehn Jahre: Haaland unterschreibt bei City XXL-Vertrag

So etwas hat es noch nie gegeben: Manchester City stattet Stürmer-Ass Haaland mit einem irren Zehn-Jahres-Vertrag aus. Der Torjäger richtet dabei eine spezielle Botschaft an seine Gegenspieler.

Manchester (dpa) – Manchester City hat Stürmerstar Erling Haaland mit einem fulminanten Kontrakt für lange Zeit an sich gebunden. Der Norweger verlängerte beim englischen Meister seinen Vertrag um zehn Jahre bis Sommer 2034. «Sorry, ich bin hier, um zu bleiben», sagte Haaland in einem Video gerichtet an die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaften.

Nach Angaben von «The Athletic», das zuerst über den XXL-Vertrag berichtet hatte, wurde eine Ausstiegsklausel aus dem zuletzt noch bis 2027 laufenden Vertrag gestrichen. Der Norweger soll eines der lukrativsten Arbeitspapiere der Sportgeschichte erhalten haben, hieß es. Details wurden nicht bekannt.

Haaland war 2022 für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Seitdem gewann er unter anderem zweimal den Meistertitel in der Premier League sowie 2023 die Champions League. Am Ende seines neuen Mega-Vertrages bei City wäre der norwegische Nationalspieler 34 Jahre alt und würde dann zwölf Saisons in Manchester gespielt haben.