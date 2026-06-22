Malaga (dpa/tmn) – Zeekr nimmt die deutsche Business-Klasse ins Visier: Weil die europäischen Hersteller dort vor allem mit E-Antrieb immer weniger Kombis anbieten, springen die Chinesen in die Bresche und kündigen jetzt zu Preisen ab 47.990 Euro den 7GT an. Allerdings will auch der eher Lifestyle-Laster als Lademeister sein und glänzt deshalb mit schönen Proportionen statt praktischem Mehrwert. Bei 4,85 Metern Länge fasst der Kofferraum deshalb nur 456 Liter. Allerdings gibt es zudem einen Frunk von bis zu 65 Litern unter der Bughaube.



Zum Ladechampion wird der 7GT in anderer Hinsicht: Seine Akkus laden mit bis zu 450 kW und sind damit deutlich schneller wieder voll als die der europäischen Konkurrenten. Angeboten wird er laut Zeekr mit 75 kWh für bis zu 519 Kilometer Normreichweite und 100 kWh für bestenfalls 655 Kilometer. Den Antrieb übernehmen ein oder zwei E-Motoren mit 310 kW/421 PS für den Hecktriebler oder 475 kW/646 PS für den Allradler. Beide Versionen fahren dem Hersteller zufolge bis zu 210 km/h schnell.



Wie sehr Zeekr sich mit dem 7GT und seinen drei anderen Modellen auf Firmen- und Flottenkunden fokussiert, beweist auch die Vertriebsstrategie der Chinesen: Aktuell zielen sie lediglich auf Gewerbekunden und verkaufen nur ausnahmsweise an Privatleute. Zum Jahresende soll sich das aber mit der Eröffnung von mindestens fünf Händlern in den Ballungszentren der Republik ändern, kündigen die Chinesen an.

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