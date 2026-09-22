Der NBA-Club Los Angeles Clippers soll bei Kawhi Leonard über Sonderzahlungen die Gehaltsobergrenze umgangen haben. Nun unterschreibt dieser lukrativ in der alten Heimat.

Toronto (dpa) – Nach dem Ärger um illegale Gehaltszahlungen bei seinem ehemaligen Verein hat Basketball-Star Kawhi Leonard einen neuen Multimillionenvertrag unterschrieben. Dem gut informierten ESPN-Insider Shams Charania zufolge soll Leonard in den kommenden beiden Jahren 115 Millionen US-Dollar (rund 100 Millionen Euro) bei den Toronto Raptors, zu denen der 35-Jährige nach sieben Jahren zurückkehrt, verdienen.

Der Deal, der Leonard von den Los Angeles Clippers zu dem kanadischen Ex-Meister brachte, war bereits im Sommer von beiden Teams angekündigt worden. Die NBA stoppte ihn aber zunächst, da die Clippers die Regeln der Gehaltsobergrenze umgangen haben sollen, um Leonard zu bezahlen.

Harte Strafe für seinen Ex-Club

Millionenzahlungen eines Sponsors an Leonard, ohne dass dieser eine Gegenleistung erbracht hätte, waren aufgefallen. Die NBA bestrafte die Clippers nach einer ausführlichen Untersuchung durch externe Anwälte hart. Die Clippers mussten fünf Erstrundenpicks abgeben und eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar zahlen. Eine Transfersperre gab es nicht.

Für Leonard ist es eine Rückkehr zu den Raptors, die er im Juni 2019 zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hatte. Der Flügelspieler hatte zuvor auch mit den San Antonio Spurs im Jahr 2014 einen NBA-Titel gewonnen. In dem Team mit Routiniers wie Tim Duncan und Tony Parker wurde der Flügelspieler – wie in Toronto – zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt.

Der Profi gilt als einer der talentiertesten und vielseitigsten Profis in der NBA, hat aber in seiner Karriere immer wieder viele Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst.