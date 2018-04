Zahl der Einbrüche konstant: Täter achten vor allem auf Verkehrsanbindung

Die Gesamtzahl aller Einbrüche ist in den vergangenen drei Jahren in unserer Region relativ konstant geblieben. Allerdings hat die Zahl der Wohnungseinbrüche zuletzt zugenommen. Die Täter schlugen im vergangenen Jahr 1217-mal im Kreis Mayen-Koblenz zu (Firmen, Schulen, Autos etc.). Ein Viertel davon waren Einbrüche in Wohnungen und Häuser (318) – ganze 66 Fälle mehr als im Jahr 2014 (252). Tendenz fürs laufende Jahr: weiter steigend.

Die Ortslage und die Verkehrsanbindung sind für Täter relevant. Foto: Fotolia

Beim Blick in die Übersicht, welche Orte in unserer Region besonders stark betroffen waren, führen die Städte Mayen, Andernach und Mendig die Liste an. Claudia Müller vom Polizeipräsidium Koblenz erklärt: "Die Einbruchszahlen stehen natürlich auch in Relation zur Einwohnerzahl." Dass dort, wo mehrere Tausend Menschen leben, mehr Delikte zu verzeichnen sind als etwa in Lonnig, wo 1200 Menschen wohnen, ist einleuchtend. Müller gibt zu bedenken: "Generell kann dazu aber angenommen werden, dass Städte im Vergleich zum Land offenbar stärker betroffen sind." Zudem kann die Nähe zu Ballungs- oder Oberzentren wie Koblenz eine Rolle spielen. Die Ermittler wissen auch: Die Verkehrsanbindung von Orten ist oft entscheidend, ob sie in den Fokus von Banden oder Einzeltätern geraten.

Hans-Joachim Schmitz, Vizechef der Kriminalinspektion Mayen, sagt: "Auch kleinere Orte können stark betroffen sein, wenn die Fluchtwege gut sind." Das bedeutet: Die Täter sind über Autobahnen oder Bundes- sowie andere Schnellstraßen im Nu dort – und genauso fix wieder fort.

Beispiele dafür gibt in unserer Region einige: Ochtendung (5300 Einwohner) liegt eingebettet zwischen den Autobahnen A 48 und A 61. Dort schlugen die Einbrecher im vergangenen Jahr ganze 15 Mal zu. Kottenheim hat zwar nur die Hälfte der Einwohner (2700), war aber mit 12 Einbrüchen fast genauso stark betroffen, weil es ebenfalls verkehrsgünstig liegt Die Bundesstraße 262 führt zur A 48, oder über die B 256 geht es an Kruft vorbei zur A 61. Wegen der Nähe zu den großen Fluchtwegen fallen auch die Pellenzgemeinden Kruft, Plaidt und Nickenich ins Beuteschema von Einbrechern, ebenso die Maifeldstadt Polch (A 48).

Dennoch: Nicht jeder gut gelegene Wohnort wird heimgesucht. Dirk Mohr von der Kriminaldirektion Koblenz erklärt, dass die Schwankungen der Gesamteinbruchszahlen im Kreis MYK zwischen einzelnen Jahren und Orten mehrere Ursachen haben. "Es kommt immer drauf an: Wer ist gerade unterwegs, und wer macht was", sagt Mohr. Dabei gibt es sowohl überregional agierende Banden, die auf ihrem Beutezeug durch Deutschland mal die eine, mal die andere Gemeinde in unserer Region ansteuern. Zum anderen sind auch regionale Intensivtäter unterwegs. Generell gilt: "Manche gehen lieber auf die Dörfer, andere bevorzugen die anonyme Stadt", erklärt Mohr.

In Städten wie Mayen und Andernach dringen die Täter oft gezielt in Mehrfamilienhäuser ein. Wenn die Haustür offensteht, gucken sie in den unteren Etagen, ob es ruhig ist, klingeln vereinzelt. Falls Wohnungen verlassen erscheinen, drücken, brechen oder bohren sie die Tür auf und nehmen mit, was ihnen in die Hände fällt: Schmuck, Bargeld, Elektroartikel. Andere Täter treiben ihr Unwesen lieber auf Dörfern. Dort sind Einfamilienhäuser in Ortsrandlagen beliebt, die von hinten über Fenster, Terrassen oder Balkone leicht zugänglich sind.

Björn Neureuther, Leiter der Polizeiinspektion Andernach, betont, wie wichtig der Selbstschutz ist. "Täter machen es sich einfach. Wenn sie nach 1 bis 2 Minuten nicht drin sind, ziehen sie weiter." Deshalb sollte zumindest jeder beachten: Fenster beim Verlassen des Hauses schließen. Tür absperren. Vielleicht irgendwo ein Licht brennen lassen. Eine Menge an Kniffen hat auch das Zentrum Polizeiliche Prävention in Koblenz auf Lager, dessen Mitarbeiter Ratsuchende kostenlos beraten.

Falls die Einbrecher doch erfolgreich waren, ist es für die Ermittler schwer, diese dingfest zu machen. Die Aufklärungsquoten sind gering. Neureuther, dessen PI neben Andernach auch die Verbandsgemeinden Pellenz und Weißenthurm betreut, weiß: "Brachiales Vorgehen, bei dem Spuren hinterlassen werden, ist selten." Jeder Einbrecher weiß, dass er keine Fingerabdrücke hinterlassen sollte. Deshalb müssen die Ermittler alles genau untersuchen. "Tatortarbeit ist das A & O", meint Neureuther. Jedes Detail zählt. Hans-Joachim Schmitz von der KI Mayen betont: "Das ist Sisyphusarbeit." Da würden auch Fahrzeughinweise und Einbruchstechniken erfasst. Auch die Zeugenbefragung gehört dazu. Zudem hilft der tagesaktuelle Austausch zwischen den Polizeidienststellen – auch länderübergreifend -, gewisse Täter oder Banden frühzeitig auf ihren Touren regional zu verorten. In so einem Fall wird die Polizeipräsenz verstärkt und noch mal an die Bevölkerung appelliert, Verdächtiges zu melden.

Diebe auf frischer Tat zu ertappen, ist dennoch fast unmöglich. "Es ist ein mühseliges Geschäft mit den Einbrechern. Da werden wir immer hinterherlaufen", betont Björn Neureuther. Vereinzelt werden Täter zumindest im Nachhinein hinter Gitter gebracht. Das wiederum spiegelt sich dann in der Statistik wider, weil die Einbrüche in einem gewissen Umfang oder in einer bestimmten Region zurückgehen. Katrin Franzen

Das Zentrum Polizeiliche Prävention berät, wie man sein Haus sicherer machen kann. Infos unter Tel. 0261/1031 oder per E-Mail an beratungszentrum-koblenz@polizei.rlp.de