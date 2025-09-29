Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Insgesamt werden 20 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Hamburg (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg 20 Menschen verletzt worden. Davon wurden 16 leicht verletzt und vier Erwachsene schwer, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht, darunter vier Kinder, die jedoch nur leicht verletzt wurden, und eine schwangere Frau, die schwer verletzt wurde. Die übrigen Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften betreut. Zunächst hatte die Feuerwehr von zwölf verletzten Menschen gesprochen.

Wie genau es zu dem Unfall auf der Osdorfer Landstraße gekommen ist, ist bisher unklar. Der auffahrende Bus ist im Frontbereich schwer beschädigt, die Vorderscheibe komplett gesplittert, während der Bus davor am Heck demoliert ist. Das deutet auf einen Auffahrunfall hin.