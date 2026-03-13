Beliebtes Ziel in den USA
Yosemite-Nationalpark schafft Reservierungspflicht ab
Yosemite-Nationalpark
2026 entfällt die Reservierungspflicht für den Yosemite-Nationalpark. Dennoch wird Urlaubern empfohlen, Besuche an Wochentagen in Betracht zu ziehen, da dann weniger Andrang herrscht und mehr Parkplät
Florian Sanktjohanser. DPA

Beeindruckende Berge, plätschernde Wasserfälle, funkelnde Seenlandschaften - der Yosemite-Nationalpark in Kalifornien ist für viele ein Reise-Highlight. Nun fällt ein Hindernis für Besucher weg.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Der Yosemite-Nationalpark schafft die Reservierungspflicht an stark nachgefragten Besuchstagen ab. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung der Besucherströme und Parkplatzverfügbarkeit, teilt die Parkverwaltung mit.

Künftig sollen bessere Verkehrsüberwachung, Personal zur Parkleitung und bessere Besucherinformation für einen ungehinderten Parkbesuch sorgen.

Lieber unter der Woche anreisen

Besucher sollten ihren Ausflug in den Park im Bundesstaat Kalifornien im Westen der USA trotzdem gut planen – besonders an Wochenenden und Feiertagen. Grundsätzlich sollte man eher an besucherarmen Wochentagen anreisen, so die Parkverwaltung.

Der Yosemite-Nationalpark mit seinen eindrucksvollen Bergen, Wasserfällen, Seelandschaften und vielem mehr zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Um einen Überblick über die Lage vor Ort zu gewinnen, können Besucher auch die Park-Website mit aktuellen Informationen zu Verkehr, Parkplatzsituation und Attraktionen besuchen.

© dpa-infocom, dpa:260313-930-811735/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren