In den jüngsten WM-Qualifikationsspielen ist Lamine Yamal dabei, seinem Club fehlt er nun - sehr zum Ärger von Trainer Hansi Flick.

Barcelona (dpa) – Der Ausfall von Jungstar Lamine Yamal für das nächste Ligaspiel des FC Barcelona verärgert Coach Hansi Flick. Der frühere Bundestrainer warf dem spanischen Verband mit Nationaltrainer Luis de La Fuente vor, Yamal trotz Beschwerden in den jüngsten WM-Qualifikationsspielen eingesetzt zu haben. Meister Barcelona wird der 18-Jährige im Heimspiel gegen den FC Valencia am Sonntag dagegen fehlen.

Auch ein Einsatz zum Champions-League-Auftakt am kommenden Donnerstag bei Newcastle United mit dem deutschen Stürmer Nick Woltemade ist fraglich. «Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben, damit er spielen kann», sagte Flick in einer Vereinsmitteilung. Der Offensivspieler kann derzeit auch nicht trainieren, Grund sind Beschwerden im Schambereich. Yamal habe auch zwischen den jüngsten beiden Länderspielen nicht trainieren können, erklärte Flick. «So kümmert man sich nicht um einen Spieler. Ich bin darüber sehr traurig», sagte der 60-Jährige.

Spanischer Verband zeigt sich überrascht

Beim 3:0-Erfolg in Bulgarien war Yamal 79 Minuten zum Einsatz gekommen, beim 6:0-Sieg in der Türkei spielte er 73 Minuten lang. Europameister Spanien gelang mit den Erfolgen ein optimaler Start in die WM-Qualifikation.

Der spanische Fußball-Verband reagierte überrascht auf die Kritik. Yamal habe weder bei der Ankunft im Trainingslager noch bei der Abreise von Beschwerden berichtet. Er sei mit dem medizinischen Personal der Auswahl in Kontakt gewesen und habe seine Einsätze nicht infrage gestellt. Auch der Club habe vor der Anreise Yamals dem Verband keine Probleme signalisiert.