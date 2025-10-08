WM 2030 XXL-WM mit 64 Teams? Südamerika erhöht den Druck dpa 08.10.2025, 07:26 Uhr

i FIFA-Kongress in Paraguay Fernando Calistro. DPA

Südamerikas Fußball-Verband will die WM 2030 auf 64 Teams aufstocken. «Völlig überzogen» findet Joachim Löw die Idee. Die FIFA scheint alles andere als abgeneigt.

Zürich (dpa) – Es ist eine Idee, die mal wieder zahlreiche Gemüter in der Fußball-Welt erhitzt. Die Weltmeisterschaft 2030 könnte auf 64 Mannschaften aufgestockt werden – also genau die WM, die erstmals überhaupt in sechs Ländern ausgetragen wird. Portugal, Spanien, Marokko, Argentinien, Uruguay und Paraguay sind die Gastgeber – und vor allem die drei Letztgenannten treiben den Wunsch nach noch mehr Teams und noch mehr Spielen mit Vehemenz voran.







