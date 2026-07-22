Xpeng bringt die chinesische Vorliebe für den Van jetzt auch nach Deutschland. Der futuristische X9 geht gegen VLE & Co. ins Rennen. Er beeindruckt nicht nur beim Fahren, sondern im Stand.

München (dpa/tmn) – Xpeng («Schpeng» bringt sein neues Flaggschiff und das kann man diesmal fast wörtlich nehmen. Denn mit einer Länge von 5,32 Metern gehört der neue X9 zu den größten Autos, die bislang aus China zu uns gekommen sind.

Als elektrische Großraumlimousine tritt er an gegen Konkurrenten wie den Mercedes VLE oder den VW ID.Buzz. Zu haben ist er dem Hersteller zufolge ab 77.600 Euro und ausgeliefert wird er ab sofort.

Wer die elektrischen Schiebetüren aufgleiten lasst, schaut in eine moderne Lounge mit sechs Einzelsitzen, die alle elektrisch verstellt werden können. Die hinteren falten sich auf Knopfdruck in den Wagenboden und lassen so das Kofferraumvolumen von 721 auf 2.250 Liter wachsen. Und die in der zweiten Reihe werden zu Liegen, auf denen man auch lange Fahrten mit klimatisierten Polstern und knetenden Luftkissen übersteht.

Sportlich spurten und schnell laden

Bei Langeweile klappt man einen riesigen Bildschirm von der Decke und macht den X9 so zum Kino auf Rädern. Zeit, diesen Luxus im Stand zu genießen, haben die Insassen indes kaum. Zumindest die Ladestopps dürften vergleichsweise kurz ausfallen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 542 kW zählt er zu den am schnellsten ladenden E-Autos.

Und die Fahrten auch, denn schon das Basismodell fährt mit 235 kW/320 PS an der Vorderachse und die Topversion kommt mit einem zweiten Motor auf Allradantrieb und eine Systemleistung von 370 kW/503 PS.

Das reicht für einen Sprintwert wie im Spaceshuttle: Von 0 auf 100 beschleunigt der X9 laut Xpeng in 5,9 Sekunden und das Spitzentempo liegt bei 200 km/h.

Auch beim Akku wird geklotzt und nicht gekleckert: 95 kWh sind Standard, 110 kWh gibt es gegen Aufpreis. Das ermöglicht laut Xpeng bis zu 615 Kilometer Reichweite.