Wurst, Käse, Cornflakes und Süßkartoffel: Koreanische Corndogs machen aus einem vertrauten Snack einen Hingucker. Doch wie gelingt die knusprige Hülle zu Hause, ohne dass sie schwer wird?

Düsseldorf (dpa/tmn) – Dodo und Jojo steht in wulstigen Lettern über dem Eingang des koreanischen Delis in Düsseldorf. Daneben das Gesicht eines Jungen, der genüsslich in einen Corndog beißt. Drinnen eine dunkelgrüne Theke, hellgelbe Wände und eine große Fritteuse. Wer hier Corndogs bestellt, bekommt eine Wurst am Stiel, umhüllt von einer dicken Teigschicht. Oder Käse. Oder beides. Dazu gibt es Toppings aus Süßkartoffelstückchen oder Cornflakes, verschiedene Saucen und jede Menge Möglichkeiten, den Snack für die Kamera in Szene zu setzen.

Do Yeon Kim und Sanghyun Cho leben seit 2016 in Deutschland. Mit ihrem Deli bringen sie koreanisches Streetfood nach Düsseldorf. Corndogs gehören zu den beliebtesten Snacks des Hauses. Was auf den ersten Blick nach einer etwas üppiger geratenen Wurst im Schlafrock aussieht, ist in Korea seit langem bekannt. «Dort kennen viele Menschen den Snack schon aus ihrer Kindheit», sagt Do Yeon Kim. Dass er inzwischen auch hierzulande gefragt ist, führen die beiden Inhaber auf das wachsende Interesse an koreanischer Kultur und Küche zurück.

Hinzu kommt ein Vorteil, den viele Trendgerichte teilen: «Wurst, Käse und frittierter Teig sind Zutaten, zu denen viele Menschen sofort einen Zugang haben», sagt Sanghyun Cho. Die koreanische Zubereitung mit unterschiedlichen Füllungen, Toppings und Saucen gebe dem Vertrauten einen neuen Dreh.

Doch was genau ist eigentlich ein Corndog? Und lässt sich der Snack auch zu Hause zubereiten, ohne dass die Wurst unter einer dicken, schweren Teigschicht verschwindet?

Eine amerikanische Kindheitserinnerung

Für Josh Flatow gehört der Corndog zunächst einmal nach Amerika. Der Kochbuchautor hat mit Vivi d'Angelo das Buch «Goldene Zeiten» geschrieben, das sich frittierten Gerichten widmet. Auch ein Corndog-Rezept findet sich darin. Flatows Vater ist Amerikaner und nahm ihn als Kind häufig nach Coney Island in New York mit. Dort gab es die Würstchen am Stiel an jeder Ecke. «Eine Wurst am Stock mit Kuchen drumherum, ein Traum», erinnert er sich.

Für Flatow ist der Corndog «uramerikanisch». Essen auf die Hand, Würstchen und Maismehl – das passe zur amerikanischen Esskultur. Die koreanische Variante sieht er deshalb nicht als Erfindung, sondern als Weiterentwicklung eines Klassikers. «Ein schönes Beispiel, wie Esskultur wandert und sich dabei gegenseitig bereichert», sagt er.

Der Unterschied liegt unter anderem in der Auswahl der Füllungen und der Verkleidung. Während der klassische amerikanische Corndog meist aus einer Wurst im Maismehlteig besteht, wird die koreanische Version häufig mit Käse gefüllt oder mit Wurst und Käse kombiniert. Auch die Panade fällt meist üppiger aus: Süßkartoffelwürfel oder Cornflakes sorgen für zusätzlichen Biss, Saucen für süßliche, scharfe oder würzige Akzente.

Auf den Teig kommt es an

Wer Corndogs selbst machen möchte, sollte sich nicht allein auf die Wurst konzentrieren. Entscheidend ist der Mantel. Bei Dodo und Jojo achten Do Yeon Kim und Sanghyun Cho besonders auf die Konsistenz des Teigs. Ist er zu fest, wird die Hülle dick und schwer. Ist er zu dünn, umschließt er die Füllung nicht richtig. Auch die Fermentation spielt eine Rolle, sagen die beiden. Im Idealfall ist der Teig nach dem Frittieren außen knusprig, innen aber weich und leicht.

Die zweite wichtige Stellschraube ist die Temperatur des Öls. Ist es zu kalt, saugt sich der Teig mit Fett voll. Ist es zu heiß, wird die Außenseite dunkel, bevor der Corndog gleichmäßig durchgebacken ist. Für den ersten Versuch zu Hause lohnt deshalb die Verwendung eines Küchenthermometers.

Auch Josh Flatow hat einen Tipp für die Zubereitung: Die Würstchen sollten zunächst in Stärke gewendet werden, bevor sie in den Teig kommen. Das hilft, dass dieser besser an der Oberfläche haftet. Anschließend werden sie im heißen Fett immer wieder gedreht. So kann sich der Teig gleichmäßig um die Wurst legen und rundherum ausbacken.

Frittieren statt Heißluft

In Zeiten, in denen Heißluftfritteusen in vielen Küchen stehen, ist das eine eher traditionelle Zubereitung. Für sein Kochbuch hat Flatow bewusst Gerichte gesammelt, die im heißen Fett funktionieren. Der Corndog sei eines davon: «Den kannst du nicht im Airfryer machen.»

Wer es ausprobieren will, braucht dafür keine professionelle Fritteuse. Ein tiefer Topf oder ein Wok eignet sich ebenfalls. Wichtig ist allerdings, dass die Corndogs genügend Platz haben und möglichst vollständig im Öl schwimmen können. Eine flache Pfanne ist weniger geeignet, weil die Teighülle darin nicht gleichmäßig ausbackt.

Do Yeon Kim und Sanghyun Cho empfehlen außerdem, den Spieß zu Beginn kurz festzuhalten oder vorsichtig zu drehen. Solange der Teig noch weich ist, kann er durch sein Eigengewicht nach unten rutschen und sich einseitig sammeln. Sobald die äußere Schicht stabil ist, lässt sich der Corndog leichter wenden.

Wer kein Thermometer hat, kann die Temperatur mit einem kleinen Stück Teig prüfen. Bleibt es im Öl nahezu unverändert, ist das Fett noch zu kalt. Wird es sofort sehr dunkel, ist es zu heiß. Der Teig sollte gleichmäßig zu brutzeln beginnen, ohne rasch zu verbrennen.

Und noch ein Rat für den ersten Versuch: Nicht zu viel Ehrgeiz in die Form stecken. Dass der Teig beim Eintauchen gleichmäßig an der Wurst bleibt, braucht etwas Übung. Lieber zunächst mit einer einfachen Wurst beginnen, statt gleich eine aufwendige Käsefüllung samt Toppings auszuprobieren.