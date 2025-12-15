Wright siegt als Weihnachtsdieb – und trifft auf Deutschen

Vor Weihnachten kommt der zweimalige Weltmeister Peter Wright traditionell kostümiert auf die Bühne der Darts-WM. Auch sportlich läuft es für den Schotten in London gut.

London (dpa) – Der zweimalige Darts-Weltmeister Peter Wright hat einen bemerkenswerten Auftritt als Weihnachtsdieb «Grinch» hingelegt und sportlich einen guten Start bei der WM in London geschafft. Nach seinem klaren 3:0 über die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven bekommt es der 55 Jahre alte Schotte in Runde zwei mit dem deutschen Debütanten Arno Merk zu tun.

Merk: «Ein tolleres Spiel kann man nicht haben»

Merk hatte am vergangenen Donnerstag das Eröffnungsspiel mit 3:1 gegen den Belgier Kim Huybrechts gewonnen und so für einen erfolgreichen deutschen Auftakt im Alexandra Palace gesorgt. Über ein mögliches Match gegen Wright hatte Merk der Deutschen Presse-Agentur vor Turnierbeginn gesagt: «Das wäre etwas super Besonderes. Ein tolleres Spiel kann man nicht haben.» Die Partie steigt am 23. Dezember.

Wright kam diesmal im grün-gelben Outfit in den Ally Pally. Auch seinen Bart hatte er grün angemalt. Auf seinem Shirt war der Grinch abgebildet. Vor allem vor den Feiertagen trägt der extravagante Schotte mit dem Spitznamen «Snakebite» gerne weihnachtliche Outfits. In den Jahren 2020 und 2022 hatte sich Wright den Titel als Weltmeister gesichert.