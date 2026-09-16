Erst Visum, dann Flug! Wer ein Work and Travel bei den Kängurus in Downunder plant, sollte diesen Ratschlag beherzigen. Was man wissen muss.

Berlin (dpa/tmn) – Wer ein Work and Travel in Australien plant, muss mit längeren Bearbeitungszeiten für das notwendige Working-Holiday-Visum rechnen. Darauf weist das Auswärtige Amt hin. Bei Anträgen, die von außerhalb Australiens eingereicht wurden, könne die Bearbeitung mehrere Monate dauern, heißt es auf der offiziellen Regierungsseite.

Der Hinweis ist verbunden mit dem wichtigen Rat: «Buchen Sie keine Flüge und treffen Sie keine Reisevorbereitungen, bevor Ihr Visum erteilt wurde.»

Das zuständige Department of Home Affairs begründet die längeren Bearbeitungszeiten damit, dass Visaanträge priorisiert werden, die von Menschen gestellt werden, die schon in Australien sind.

Diese Regeln gelten für das Visum

Um das Visum zu beantragen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein – die Obergrenze wurde unter anderem für deutsche Staatsbürger diesen Sommer angehoben, von zuvor 30 auf jetzt 35 Jahre.

Das Visum ist für einen Aufenthalt von zwölf Monaten gültig.

Es kostet 840 australische Dollar (rund 520 Euro) und erlaubt das Arbeiten vor Ort, um die Reise zu finanzieren.

Man kann das Visum unter bestimmten Voraussetzungen zweimal um ein weiteres Jahr verlängern. Die Kosten für ein zweites und drittes Work-Holiday-Visum liegen dann bei 1.000 australischen Dollar – man kann so ein Folgevisum auch nach der Rückkehr nach Deutschland beantragen, falls man einen erneuten Trip plant. Auch dann fallen die höheren Gebühren an.