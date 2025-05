Frankfurt/Main (dpa) - Nick Woltemade darf beim Final-Turnier der Nations League auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft hoffen. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo verriet bei der Nominierung seines EM-Kaders, dass der Angreifer des Pokalfinalisten VfB Stuttgart auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann in das A-Team berufen wird.

Di Salvo: Er hat Bock

«Es kam der Anruf auch von Julian, dass er gebraucht wird. Er geht erstmal zur A-Nationalmannschaft hoch und ich hoffe, dass der die A-Nationalmannschaft zum Nations-League-Titel schießen wird», sagte Di Salvo. Hoffentlich komme Woltemade dann mit ein paar Toren und Selbstvertrauen zur U21. «Er hat Bock», sagte Di Salvo. «Er wird uns nach der A-Nationalmannschaft auch weiterhelfen.» Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt.

Nagelsmann hatte sich schon vor einiger Zeit bei VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem fast zwei Meter großen Angreifer erkundigt. Weil der 23-Jährige an der U21-EM im Sommer teilnehmen soll, verzichtete Nagelsmann damals aber noch auf Woltemade in den Viertelfinalspielen der Nations League gegen Italien. Das ist jetzt anders. Im Halbfinale am 4. Juni in München ist er erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Woltemade selbst hatte die Doppelbelastung gewollt.

16 Tore in dieser Saison

Woltemade tritt an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion mit dem VfB gegen Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals an. Der gebürtige Bremer erzielte in dieser Saison bisher vier Tore im Cup-Wettbewerb und zwölf in der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Meisterschaft.

Bayern-Star Serge Gnabry steht derweil vor der Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der Münchner Offensivspieler wird Medienberichten von Sky und Bild zufolge ebenfalls für das Finalturnier der Nations League nominiert. Gnabrys Formkurve hatte im Saison-Endspurt des deutschen Rekordmeisters nach oben gezeigt.

Das Final Four findet vom 4. bis zum 8. Juni in München und Stuttgart statt. Die deutsche Nationalmannschaft will sich am 4. Juni im Halbfinale in München für das Endspiel im selben Stadion qualifizieren. Im anderen Halbfinal-Duell stehen sich in Stuttgart Europameister Spanien und Vizeweltmeister Frankreich gegenüber.