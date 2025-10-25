Nach vier Toren in fünf Ligaspielen für Newcastle United scheitert Nick Woltemade in der Premier League gegen Fulham nur knapp. Die Erlösung für den Champions-League-Club kommt kurz vor Schluss.

Newcastle (dpa) – Newcastle United hat mit Nationalspieler Nick Woltemade den zweiten Pflichtsieg innerhalb weniger Tage gefeiert. Dank eines späten Treffers siegte das Team des früheren Stuttgarters nach dem 3:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon auch in der englischen Premier League gegen den FC Fulham mit 2:1 (1:0). Die Magpies verbesserten sich durch den dritten Saisonsieg vorerst auf Platz elf.

Nach vier Saisontoren bei fünf Auftritten in der Premier League verpasste Woltemade in der Anfangsphase das nächste Erfolgserlebnis. Sein Versuch aus kurzer Distanz ging an den Pfosten (4. Minute). Auch Team-Kollege Jacob Murphy traf wenig später den Außenpfosten. Für die Führung sorgte der 30-Jährige dennoch: Murphy ließ Bernd Leno im Fulham-Tor mit einem Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance. Der ehemalige Bundesliga-Keeper verhinderte kurz vor der Pause glänzend gegen Murphy das 0:2.

Auf der Gegenseite patzte nach dem Seitenwechsel die Newcastle-Abwehr um den deutschen Verteidiger Malick Thiaw: Erst traf Fulhams Raul Jimenez nur die Latte, den Abpraller köpfte Sasa Lukic ins leere Tor zum 1:1 (56.).

Guimarães sorgt für Happy End

Newcastle drückte in der Schlussphase auf den Sieg. Leno rettete in der Schlussphase erneut stark gegen Sandro Tonali (86.) und war auch in der 90. Minute gegen den für Woltemade eingewechselten William Osula zur Stelle. Doch gegen den Nachschuss von Bruno Guimarães war Leno chancenlos.